封島3年 基隆嶼明年暑假開放

基隆嶼碼頭因天災損壞停止開放登島，封島至今已3年，預計明年暑假完工開放。（記者林欣漢攝）

2017-11-28 15:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆嶼碼頭因天災損壞停止開放登島，封島至今已3年，業者、遊客盼加快修復及開放期程，基隆市議會今天審查明年度2100萬元的基隆嶼改善工程預算，市府表示，待明年春天風浪較小會立即進場趕工，預計明年暑假完工開放。

基隆嶼位於基隆東北方，島上有100多種植物、野鳥生態，有「台灣龍珠」美譽，從碧砂漁港出海30分鐘就能抵達，每年的百合花、金花石蒜花季的壯麗花景，吸引遊客。

基隆嶼碼頭於民國102年蘇力颱風嚴重受損，103年8月修復後，當年10月又受到颱風外圍環流影響，碼頭有裂縫，部分消波塊堵在航道，因有安全疑慮封閉碼頭至今。

市府展開基隆嶼遊客遊憩設施改善工程，受限交通部觀光局未能一次補助碼頭整建費用，分2年編列，今年追加預算2100萬元，明年編列2100萬元，共4200萬元，工程主要施作項目碼頭堤頭段新建突堤，避免消波塊滑落導致航道縮限。

議員張芳麗說，基隆嶼容易因為氣候不佳、海流潮水影響，讓好不容易做好的工程，又很快付之一炬，她認為既然無法登島，「就不要再修了。」

市府交通旅遊處長李綱表示，目前已經在灌水泥，等明年4、5月風浪較小趕快去施作，原則上明年暑假完工即可開放登島。