轉推15萬次！日男靠一張圖片爆紅 用高超畫技欺騙你的眼睛

乍看是普通的螺絲釘，但你能想像這其實是用鉛筆畫出來的嗎?（圖片由大森浩平授權提供使用）

2017-11-28 17:17

〔影音新聞／綜合報導〕日本知名歌人（日本傳統詩歌形式和歌的創作者）大森靜佳，日前在自己的推特上放上自己23歲弟弟大森浩平的作品，乍看只是一顆普通的螺絲釘，但看了推文內容才會發現，原來這是用鉛筆畫出來的！

▲我的弟弟很擅長細膩的鉛筆畫。但最近一直在畫這個螺絲釘跟螺帽，不得不說感受到了他的瘋狂。這個是第240小時（未完成）的樣子。這個並不是照片。

大森浩平從小就喜歡藝術，特別喜歡鉛筆畫的原因是認為，用鉛筆可以更細緻的表現出他想要呈現的畫面。螺絲釘的這張畫總共花了280小時才完成，真實到幾乎無法分辨出是畫還是照片。

鉛筆画、ようやく完成。280時間近くかかってしまった。

PencilDrawing, Finally completed. It has taken about 280 hours.https://t.co/Kf6nJpBP9f pic.twitter.com/srzB6W15YM — 大森 浩平 - Kohei Ohmori （@kohei6620） 2017年11月21日

▲螺絲釘與螺帽鉛筆畫的完成品。

85日250時間、鉛筆と神経、尖らせては擦り減らし の毎日だった…https://t.co/IbWYIuXiHl#pencildrawing pic.twitter.com/WP9x01pxMs — 大森 浩平 - Kohei Ohmori （@kohei6620） 2016年4月16日

▲共花了250個小時完成，只用鉛筆就能表現出水流的樣子，鬼斧神工的畫技令人嘆為觀止。

而用鉛筆作畫所費時間實在是相當驚人，為了能夠專心藝術創作，大森浩平也開始了群眾募資，希望募集能夠支撐他專心藝術的生活費。沒想到鉛筆竟然能夠畫出這麼逼近照片的效果，果然高手們都在民間啊！