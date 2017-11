轉推15萬次！日男靠一張圖片爆紅 用高超畫技欺騙你的眼睛

2017-11-28 17:17

〔影音新聞/綜合報導〕日本知名歌人(日本傳統詩歌形式和歌的創作者)大森靜佳,日前在自己的推特上放上自己23歲弟弟大森浩平的作品,乍看只是一顆普通的螺絲釘,但看了推文內容才會發現,原來這是用鉛筆畫出來的!

▲我的弟弟很擅長細膩的鉛筆畫。但最近一直在畫這個螺絲釘跟螺帽,不得不說感受到了他的瘋狂。這個是第240小時(未完成)的樣子。這個並不是照片。

大森浩平從小就喜歡藝術,特別喜歡鉛筆畫的原因是認為,用鉛筆可以更細緻的表現出他想要呈現的畫面。螺絲釘的這張畫總共花了280小時才完成,真實到幾乎無法分辨出是畫還是照片。

鉛筆画、ようやく完成。280時間近くかかってしまった。

PencilDrawing, Finally completed. It has taken about 280 hours.https://t.co/Kf6nJpBP9f pic.twitter.com/srzB6W15YM