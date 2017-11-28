為普來利Homebox桃園店員工發聲 洪慈庸批警方搪塞

2017-11-28 15:02

〔記者歐素美／台中報導〕普來利Homebox桃園店員工遭公司無預警解僱，25日展開罷工，卻遭警方逮捕；立委洪慈庸今天在臉書上質疑警政署以「員工不熟悉罷工認定」才遭逮捕的說法，質疑「理由搪塞」，並痛批現行制度對勞工保障不足，工會發展空間更難以擴展，偶有工會發聲竟是被法辦處理，這種「國情」真是諷刺到了極點。

普來利Homebox桃園店將於12月關店歇業，量販店19名員工卻在10月17日遭公司無預警解僱，工會與公司調解破裂後，在25日展開罷工，希望能與資方對等協商，結果還等不到資方出面，就先遭優勢警力「違法逮捕」，警方未說明逮捕理由，也不給委任律師。

洪慈庸今天針對該事件在臉書po文指出，令人驚訝，對於新竹合法罷工遭法辦這件事，警政署在稍早記者會上竟然說是「不熟悉罷工認定」和「溝通疏忽」，這樣的搪塞理由實在無法令人信服。

洪慈庸表示，「罷工」已是勞工自力救濟的最後手段，如果「合法」行使罷工權益，還必須受到政府打壓、質疑合法性，這如何讓勞工相信，開放「彈性」的勞基法仍能保障勞工權益？

洪慈庸痛批現行制度對勞工保障不足，工會發展空間更難以擴展，偶有工會發聲竟是被法辦處理，這種「國情」真是諷刺到了極點。