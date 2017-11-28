看電影還是喝茶？網友糗念《血觀音》錯成「鐵觀音」

國片《血觀音》今年在金馬獎表現亮眼，也連帶吸引票房。（双喜提供）

2017-11-28 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣本土電影《血觀音》今年勇奪第54屆金馬獎3項大獎，亮眼的表現也連帶吸引不少觀眾踴躍進電影院觀賞、帶動票房，而近日有位網友分享，自己和同事結伴去看《血觀音》，卻在買票時不小心念錯片名的糗事。

根據這名網友在《爆怨公社》上的貼文描述，自己跟同事下班後去電影院，打算一同來觀賞這部近來火紅的國片，也說好由自己去買票，但想不到在售票處排隊輪到她的時候，為避免受票員聽不清楚，她竟大喊說要兩張「鐵觀音」，而且當下完全沒發覺自己講錯。

而受票員聽到後，則是一邊憋笑一邊用麥克風告訴網友，「我們沒有鐵觀音這部電影，只有《血觀音》，請問妳是要看這部嗎？」網友這才驚覺自己念錯片名，更糗的是，當她買完票後，聽到一旁的路人在笑著談道：「剛剛有一個人很好笑，很大聲跟售票員說，她要兩張鐵觀音」、「鐵觀音咧，我還普洱茶」，讓她當場想找個地洞鑽進去。

其他網友在看完貼文後紛紛爆笑回應，「幸好沒回妳“甜度冰塊”」、「所以好喝嗎？痾...不是 好看嗎？」、「沒關係啦！之前也有進去全家說要買觀世音霜淇淋啊~」、「還好妳沒說觀落陰兩張全票」。