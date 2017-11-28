談交通壅塞問題 柯文哲：內湖沒救了！

台北市長柯文哲談到交通壅塞問題，脫口說出「內湖沒救了」。（記者方賓照攝）

2017-11-28 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（28）日至南港軟體園區，接受現場百位科技業年輕人針對市政內容提問，談到公宅政策時，柯文哲表示，未來抽公宅時，在該區上班或上學的人會優先抽選，不希望抽到公宅的人「住南港卻跑到淡水上班」，會造成交通混亂，並脫口說出「內湖交通沒救了」。

柯文哲接受多位年輕人提問，談到公宅問題，柯文哲說，不希望抽到公宅的人「住南港卻跑到淡水上班」，會造成交通混亂，並以內湖為例子，稱內湖的交通壅塞問題是「都市計畫失敗」，還脫口而出「內湖交通沒救了」，引來哄堂大笑後才改口是「很難救」。而主持人則反問「為什麼還要警察來指揮」，柯文哲則表示，自己要幫警察說話，沒有交通指揮會更亂，「沒有救還是有安寧療護」。

而現場並準備了5個年輕人常用流行語來考驗柯文哲，分別是「赫麥」、「國館」、「安森」、「脫魯」與「中二」，除了「國館」外，柯文哲馬上答出「赫麥」就是「台北車站赫哲補習班旁邊的麥當勞」，「安森」是大安森林公園，「脫魯」是指脫離魯蛇，「中二」是指中學二年級。而被問到「國館」時，柯文哲以為是「國立殯儀館」，後來被告知是國父紀念館時，柯文哲則吐槽，「國父紀念館也算殯儀館啊！」，引來現場一陣哄堂大笑。