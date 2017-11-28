3大遊具重新啟用 竹市風的運動場超夯

新竹市樹林頭公園內在今年4月舉行的兒童藝術節「風的運動場」所留下的三大遊具，經過市府強化和固定再造後，今天重新啟用，將讓樹林頭公園充滿孩子的嘻笑聲。（記者洪美秀攝）

2017-11-28 14:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今年4月舉辦兒童藝術節「風的運動場」活動，5大遊具保留風的飛行器、風兒滾滾來、乘風破浪等3座遊具和5座盪鞦韆，經過市府強化設施結構及再造固定後，今天在樹林頭公園舉行啟用典禮，將成為親子遊憩新景點。

新竹市府秘書長陳章賢表示，10年前樹林頭公園還是一片荒地，透過市府的活化及在地居民成立志工隊維護，成功打造樹林頭公園，且成為親子遊憩好所在，今年四月市府舉辦兒童藝術節由18名在地廠商與人士贊助打造「風的運動場」，設置5座「風的遊具」，受到大小朋友喜愛，4天的兒童假期，讓樹林頭公園湧入近23萬人次。

陳章賢說，在市民期待保留遊具後，經評估決定現地保留風的飛行器、風兒滾滾來以及乘風破浪三大原創遊具和五座盪鞦韆，並進行現有結構強化及安全設施改善，讓遊具轉化為具代表性的風城意象及公園設施。

今天上午由載熙國小直笛隊帶來精采的演奏，象徵三大遊具重新啟用，包括參與認養維護遊具的聯華電子榮譽副董事長宣明智、晶品城購物廣場董事長徐柏輝、矽品精密工業董事長特助江百宏、宣捷生物科技公關專員劉品萱、載熙國小校長王國生、諾貝爾幼兒園園長溫秀嫚、士林社區發展協會總幹事曾建發、理事長郭宗源等人都參與遊具的重新啟用。

市府城銷處表示，現地留存的遊具除「風兒滾滾來」經強化及維護開放遊憩外，摺紙造型船「乘風破浪」、飛機造型「風的飛行器」，將作為裝置藝術，不開放進入，僅供民眾拍照打卡，呼籲幼齡孩童使用遊具時，由家長陪同，確保安全。

新竹市樹林頭公園內在今年4月舉行的兒童藝術節「風的運動場」所留下的三大遊具，經過市府強化和固定再造後，今天重新啟用，將讓樹林頭公園充滿孩子的嘻笑聲。（記者洪美秀攝）

新竹市樹林頭公園內在今年4月舉行的兒童藝術節「風的運動場」所留下的三大遊具，經過市府強化和固定再造後，今天重新啟用，將讓樹林頭公園充滿孩子的嘻笑聲。（記者洪美秀攝）

新竹市樹林頭公園內在今年4月舉行的兒童藝術節「風的運動場」所留下的三大遊具，經過市府強化和固定再造後，今天重新啟用，將讓樹林頭公園充滿孩子的嘻笑聲。（記者洪美秀攝）