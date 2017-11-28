台中午茶生活節登場 品味午茶百百款

2017-11-28 14:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中午茶生活節今年邁入第2屆，以「午茶百百款」為主軸，共有三大主題，11至12月份陸續推出午茶沙龍、午茶拾光市集聚樂部、大小老闆圍坐沙龍，呈現台中午茶多樣性及午茶文化產業深度。台中市政府觀旅局今天舉辦宣傳記者會，歡迎民眾到台中感受台中午茶魅力。

台中市是珍珠奶茶發源地，更聚集多家知名糕餅店，市府去年首度舉辦午茶生活節，串連茶、咖啡、糕餅、甜點等產業，將台中人「喫茶配餅」的文化發揚光大，今年更擴大辦理，邀請約60多家業者參與，並鎖定學生、上班小資族、情侶、親子家庭、黃金熟齡等客層，推出不同產品。

觀旅局長陳盛山指出，為提升台中糕餅在世界的知名度，也希望配合明年台中世界花博，將台中下午茶躍升為國際品牌，去年活動創下1千萬元業績，今年預計達5千萬元，明年則將帶動百家業者參與，並將持續透過國際交流及行銷影響亞洲及世界飲品市場，讓國際觀光客都來台中體驗午茶生活。

台中午茶生活節今年除邀請各大知名午茶業者參與，也導入微型特色店家共同行銷。即日起至12月16日將舉辦30場次以上的「午茶沙龍體驗」，邀請業者分享茶葉、糕餅、咖啡的人文歷史、職人精神、生活文化，並依各店家特色推出手作體驗。12月16日於美術園道舉辦「午茶拾光市集聚樂部」，號召大眾一起參與戶外午茶活動；12月21日舉辦「大小老闆圍坐沙龍」，邀請午茶業的龍頭業師與創業青年和學生對話，激發出午茶創新火花。