海科館水族館工程延宕 林右昌：預計12/12與慶陽解約

基隆市長林右昌表示，國立海科館水族館目前僅建到地基，未來新廠商接手，期盼能增設地下停車場。（記者俞肇福攝）

2017-11-28 14:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立海洋科技博物館經營廠商慶陽海洋企業，受到母公司慶富集團影響，水族館興建工程停擺，教育部預計12月12日與慶陽公司解約，基隆市長林右昌今天說，目前興建到1樓地板的水族館，希望接手的新廠商能增設地下停車場。

水族館原定今年5月完工，但工程進度嚴重落後，至今只見地基不見樓，由於12月12日累積罰金達新台幣1000萬元，國立海洋科技博物館將依補充協議，終止與慶陽BOT海生館興建案和OT委外營運案契約。

林右昌今天在市務會議後記者會說，未來是否將BOT案與OT案切割發包，因主責機關為教育部，仍須由教育部決定，但市府會站在地方政府角度提供意見。

林右昌進一步說，首先希望能把「複雜（問題）簡單化」；其次「盡快完成」，無論缺少海科館或水族館，地方都不樂見；而且，水族館興建案原本沒有設計地下停車場，地方擔憂一旦營運後湧入大量車潮造成交通問題，「危機也是轉機」可藉機重新檢討海生館設計。

至於慶陽員工薪資問題，林右昌指出，社會處日前曾邀請員工前來市府進行勞資協調，等到海科館正式與慶陽解約後，市府會再舉行協調會，並依據歇業認定向勞動部勞工保險局爭取積欠工資墊償基金，確保員工權益。