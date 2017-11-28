縮短上課時間？ 呂捷神比喻：把北極熊放峇里島

呂捷比喻若把上課時間縮短，就像把北極熊放在峇里島，只有「死路一條」。（資料照，記者陳奕全攝）

2017-11-28 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕有網友提案，「高中及國中小上課時間改為9點到15點」，已經達到連署門檻，教育部必須在2018年1月24日前回應；對此，補教名師呂捷對此不以為然，他認為風土民情、國家實力跟社會結構都不一樣，呂捷比喻：「北極熊很強，峇里島很美！但是把北極熊放在巴里島（峇里島）...死路一條。」

有網友在國發會「公共政策網路參與平台」上提案，認為台灣為全球上課時間最長的國家，一共為10小時，而學生卻因為上課時間過長、家長安排補習時間過長，造成學生1天只能睡5至7小時，未達到1天睡9至10小時之標準，影響小孩發育，以及在學校時無法專心學習，希望能夠藉由縮短上課時數減輕學生的負擔。

該提案獲得網友回響，在本月24日達到5000人附議門檻，正式成案，依規定，教育部必須在2018年1月24日前回應，並把回應內容公布在平台上供民眾閱讀。

不過歷史補教名師呂捷則持不同看法，他說這是一個老議題，早在1年半前他就寫過這樣一篇文章，「台灣的孩子們之所以上課時間要拉這麼長，主要是為了要配合父母親上下班的時間」，而以目前台灣低薪結構，父母們為了讓孩子有更好的生活，常常要加班，沒有時間陪孩子，只好把孩子送去安親班。

呂捷強調：「你想改變台灣學童上課時間過長嗎？老闆們請您取消責任制，讓你的員工下午3點就下班」，而且「還是要發一樣的薪水，最好還可以更高！」呂捷也指出，有人會說身邊全職家庭主婦變多了，但那是因為薪資過低，如果把小孩送去給保母帶或安親班，薪水也會所剩無幾，「根本是在做『身體健康的』，所以無奈只能離開職場專心作家管。」

呂捷說台灣風土民情、國家實力跟社會結構都不一樣，他舉例：「北極熊很強，峇里島很美！但是把北極熊放在（峇里島）...死路一條！」

許多網友大推紛紛表示：「你知我知大家知，但是卻沒好方法解決，難道這就是知易行難？」「老師句句說出雙薪的心內話」、「最後累的還是家長。」