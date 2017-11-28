醫訊》義大醫院義診團 助越南80唇顎裂患童展歡顏

2017-11-28 13:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了讓唇顎裂孩童展歡顏，義大醫院10月與越南公益組織合作，攜手為越南80名唇顎裂孩童義診、手術，讓他們重拾笑顏與自信。

義大醫院指出，唇顎裂俗稱兔唇，是一種先天性顱顏異常，據統計，越南孩童患有唇顎裂的發生比率較高，但礙於當地醫療技術與經費的缺乏，許多患者無法接受良好的治療。

義大醫院今年與越南公益組織（Operation Smile Vietnam）、越南兒童基金會（National Fund for Vietnamese Children）及國立口腔醫院（National Odonto and Stomatology Hospital）合作，由副院長鄭勝峯率領醫療團隊，包括顱顏及外傷外科主任陳建忠、整形外科部總醫師陳信甫、護理部督導黃焴慧及手術室護理師蔡妮玲，前往越南河內進行為期一週的顱顏重建手術義診，並全額贊助微笑行動義診費用。

義診活動吸引近120名唇顎裂患童家庭，前往河內國立口腔醫院進行篩選，經過台越雙方醫療團隊的審慎評估後，最終選定80名患童接受免費手術。

一位參與此次義診活動的唇裂病童，家中一共有4個兄弟姊妹，大哥有智能發展遲緩問題，病童為家中次子，天生患唇裂，媽媽育兒極為辛苦，半年前媽媽得知有這個為唇顎裂病童免費義診的機會，獨自一人帶著病童長途顛簸近8小時，來到河內口腔醫院尋求手術機會。

病童媽媽說，手術能為孩子帶來健全的外貌，同時也很感激義大醫療團隊，讓她的小孩能夠跟其他的孩童一樣開懷大笑，她期許孩子長大後，能成為一名整形外科醫師，幫助其他唇顎裂病童回復自信笑容。