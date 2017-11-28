來看戲囉！ 中市學生創意戲劇賽今登場

台中市學生創意戲劇比賽，東興國小演出舞台劇。（圖由教育局提供）

2017-11-28 14:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育局與文化局為深耕校園藝術，合作舉辦學生創意戲劇比賽，3天賽程今在豐原葫蘆墩文化中心演奏廳登場，共有14組參賽隊伍，角逐傳統偶戲、現代偶戲及舞台劇等3大類別，歡迎民眾踴躍前往欣賞戲劇之美。

今年學生創意戲劇比賽，共分成傳統偶戲、現代偶戲及舞台劇等3大類別，參賽的14隊，有的長年經營劇團，有的初試啼聲，希望透過比賽，推廣創意戲劇教學，更提供學生交流觀摩舞台，也增進教師藝術教育發展能量。

教育局表示，今年各參賽隊伍均精心準備，推出精彩創意劇碼，像是已連續10年在全國學生創意戲劇比賽中獲得特優佳績的信義國小「偶~Yeh」劇團，今年推出光影偶戲《訂製媽媽》，採用現代材料繪製戲偶，透過三幕式影窗呈現傳統影戲氛圍，再加上學生靈巧生動的操作技巧，搭配充滿童趣又活靈活現的配音及燈光設計與音樂，營造多重感官饗宴。

永安國小則於94年即成立光影社，透過學生參與集體創作，從台詞表現、音樂及音效搭配等一步步創意發想，編寫《怪物來敲門》光影偶戲，故事描述夏天時節，讀小六的小庭到外婆家過暑假，幫外婆送貨到山上給好朋友，卻發現外婆的好朋友竟然是一隻隻的怪物。

益民國小皮影劇團則演出《孫悟空大戰紅孩兒》，以傳統故事融合現代元素，巧妙呈現中國古代西遊記的故事，讓皮影戲更貼近現代孩子的生活；北勢國小的綜合偶戲《大樹公與柑仔店》，取材學區內傳統的柑仔店，戲碼根據真人真事改編，也親近鄉土語言，讓原本不會講台語的孩子培養起興趣；永春國小則推出手套偶戲《減肥記》，透過故事情節說明身體健康的重要性，宣導勿亂吃來路不明藥品的觀念。

另舞台劇類則有萬和國中的《視而不見才是最利的劍》，希望透過劇目喚醒人們心中的正義感，正視霸凌問題；另有三光國中《拒毒禁蠱》、黎明國中《叫我seafood》及東興國小《部落奇傳說》等劇碼。

何厝國小推出的布袋戲《天公疼孝子》，龍山國小帶來綜合偶戲《不良足球隊》；清泉國中呈現光影偶戲《SOAR》，明德中學則以手套偶戲《其實，他不壞》及綜合偶戲《我一定可以》參賽。

教育局表示，台中市學生創意戲劇即日起至11月30日為期3天，歡迎民眾一起至豐原葫蘆墩文化中心演奏廳欣賞好戲，共享戲劇美學。