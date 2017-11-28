世界盃調酒大賽中 台灣選手奪雙冠

台灣選手在界盃調酒大賽中勇奪雙冠，並榮獲最高榮譽超級團隊教練獎。（記者張忠義攝）

2017-11-28 13:42

〔記者張忠義／高雄報導〕台灣選手陳俊燊、郭植伶在第66屆世界盃調酒大賽中，分別榮獲花式調酒冠軍及世界花式口感冠軍。教練團郭朝坤、謝美美、鄧杞祝、郭植伶再度榮獲超級團隊教練獎。

另一個喜訊，8月30日選手李廷諺參加2017亞太盃調酒大賽，在12個國家中脫穎而出榮獲亞太盃花式調酒冠軍。

並榮獲最高榮譽超級團隊教練獎

中華民國國際調酒協會30日將在高雄舉辦第一屆亞太盃暨第九屆港都盃全國調酒大賽，協會今天舉行賽前記者會，協會最近拿下國際調酒賽三冠王並榮獲最高榮譽超級團隊教練獎，會中得獎選手也到場獻藝，為賽事暖場。

全球調酒界的奧斯卡級世界盃調酒大賽於10月18日於丹麥哥本哈根舉行，參賽國家共有65個國家，台灣選手陳俊燊、郭植伶分別摘金。

陳俊燊今年以神鬼奇航傑克船長的造型挑戰，面對40個國家參賽者競爭激烈，最後勝出榮獲冠軍。從高中開始接觸花式調酒至今已經8年，選上代表台灣參賽準備了1年，在這365天中除了在學校教書及業界工作外，剩餘的時間就在協會練習，搭配教練給的進度，繼2015年之後台灣再度榮獲世界花式冠軍。

今年由郭植伶單獨負責花式調酒的酒譜，以「靈光乍現」，再度擊敗各國好手，這是台灣參賽以來第一次榮獲世界花式口感冠軍。「靈光乍現」以金賓威士忌為基酒再運用酸甜回甘的鳳梨、清爽可口的小黃瓜再加上大黃的酸甜滋味，3種不同的特性結合在一起，完整的襯托出威士忌的獨特風味，口感順口多層次。

郭植伶2015榮獲傳統世界冠軍後，便轉任教練一職，讓自己的國際比賽的調酒經驗傳承，第一屆亞太盃暨第九屆港都盃全國調酒大賽，有土耳其、瑞士、捷克、俄羅斯、盧森保、葡萄牙、拉脫維亞、日本、韓國、新加坡、香港、澳門、菲律賓、台灣等14個國家570多名選手參賽，賽程分為傳統調酒及花式調酒，選手須以英文解說調酒理念。

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