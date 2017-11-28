住警器拯救透天厝 消防局：很多人把宣導當成詐騙

2017-11-28 13:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市一處民宅日前發生火警，火源從2樓開始外竄，所幸「住宅用火災警報器」及時提醒住戶，才掌握逃生黃金時間，未釀成傷亡；但竹市消防局卻說，雖然市府去年起開始推動「住警器安裝」補助，仍有部分民眾將該專案宣導誤認為詐騙，希望能藉此實際案例推廣安裝住警器的重要性，主動提出安裝申請，將火災傷亡降至最低。

消防局長李世恭指出，為提升民眾居家安全，消防局去年開始執行、推廣「4年6萬顆」住警器專案，今年再投入1萬5千顆，並首次開放民眾可到消防分隊領取後返家自行安裝，一戶免費補助一顆，盼109年竹市能達到安裝率100％目標，持續維持104年起「火災零死亡」紀錄。

李世恭說，住警器安裝便利，其白色的造型「百搭」各類室內居室或廚房的裝潢，既不傷建材，也無違合感，還可強化住家防火安全，CP值很高。

竹市5層樓以下的住宅約有6萬戶，至今安裝比例約3成多，希望明年能達到5成安裝率。另外，今年民眾除可向里長申請安裝住警器，也可前往各消防分隊領取，回家自行安裝。

李世恭說，消防局宣導住警器專案時，常被民眾誤認是詐騙，他希望藉由實際案例讓民眾了解裝設住警器確實有必要性。據統計，因煮菜燒焦引發的火警今年上半年消防局就出動37件，所幸均有住警器成功發出警報，才讓民眾成功滅火應變。