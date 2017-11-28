霸氣！彰化羊肉節 今年免費送出18000份餐食！

彰化縣內各地都有出名的羊肉爐，都以國產溫體羊肉為主。（記者劉曉欣攝）

2017-11-28 13:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕每年都排隊擠破頭的「彰化羊肉節」，今年即將於12月3日在社頭鄉果菜市場登場，將發放羊肉湯、羊肉米糕、豬肉漢堡與豬肉香腸等料理各4500份，總計18000份，完全免費大放送！

彰化縣長魏明谷表示，彰化縣各地的羊肉爐全國有名，原因就是採用台灣國產溫體羊肉，因為彰化縣肉品市場是全國最大的羊隻拍賣與屠宰的市場，供應最新鮮的本土羊肉，不只是台灣本島的羊隻會運來彰化縣肉品市場拍賣，連澎湖的羊也會運來彰化交易，雖然會因此減輕好幾公斤，但因為可以賣到好價錢，「坐船都划算」！

彰化縣肉品市場總經理黃滄雲指出，因為彰化縣羊肉爐業者很多，都採用本土頂級羊肉，使得彰化縣肉品市場羊隻拍賣行情，都高於比其它地方，吸引全國各地養羊業者都把最好的羊隻運到溪湖拍賣。

黃滄雲強調，澎湖肉羊大多採放牧飼養，一早搭船到嘉義布袋港，再轉乘大貨車到彰化溪湖拍賣，成交價扣除舟車勞頓費用都划算，由於羊隻要長途跋涉，在遠行前就不再進食，所以從澎湖抵達彰化，大概都會少掉3、4公斤左右。

黃滄雲指出，「彰化羊肉節」每年只辦一次，因為羊隻成本很高，目前彰化縣肉品市場羊隻拍賣行情來看，品質較好的羊隻批發價格為每公斤270元，這次大約要準備30頭肉羊，平均每頭肉羊成本就要15000元，光是30頭肉羊的成本，就要45萬元。

今年活動移師到社頭舉行，也將結合健康豬行銷品嘗活動，活動為12月3日在社頭鄉果菜市場舉行，免費料理大放送時間為上午11點，黃滄雲強調，不發放號碼牌，現場排隊為主，每人每種料理以1份為限。

彰化縣長魏明谷（前排左二）邀請民眾來參加一年一度的羊肉節，品嘗台灣土本羊肉美味。（記者劉曉欣攝）

彰化縣擁有全國最大的羊隻拍賣與屠宰市場，供應最新鮮溫體羊肉來做出美味的羊肉爐。（記者劉曉欣攝）