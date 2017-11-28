白天玩桃園晚上五月天 市府推自由行、住宿優惠

2017-11-28 13:21

［記者魏瑾筠／桃園報導］台灣天團五月天將於下月23日至明年1月7日，在桃園國際棒球場舉辦連11場演唱會，為讓歌迷可順道體驗桃園的旅遊魅力，桃園市觀光旅遊局特別規劃多條自由行路線，民眾搭機捷和騎YouBike就可輕鬆暢遊桃園，另外還有桃園18家旅宿的住宿優惠和桃園風景區的門票優惠，要讓歌迷白天玩桃園、晚上五月天！

觀旅局表示，為方便欣賞五月天演唱會的民眾，特別規劃「搭機捷輕鬆購」、「機捷逍遙遊」及「YouBike玩轉中壢」3條自由行路線，供民眾輕鬆自在往返桃園市區景點及五月天演唱會場地。

除了自由行路線推薦，觀旅局同時加碼，推出憑演唱會票根享桃園風景區入園優惠，民眾於演唱會當日及翌日，憑五月天演唱會票根至小烏來天空步道、天空繩橋及後慈湖等處，可享免費入園優待。

同時，若想深度探訪桃園，觀旅局建議，民眾可搭乘台灣好行觀光公車，從桃客中壢車站出發，搭乘慈湖線，可以暢遊石門水庫、大溪老街、慈湖等景點；假日行駛的親子樂園線，可親子同遊晴耕雨讀小書院及小人國主題樂園；同是在假日行駛從桃園車站出發的小烏來線，沿線有巧克力共和國、大溪老茶廠2家桃園知名的觀光工廠以及驚險刺激小烏來天空步道，遊客可一票到底，暢遊桃園。

此外，為讓樂迷聽得盡興，同時不必煩惱住宿問題，觀旅局也與桃園金牌好棧業者在演唱會期間，提供多項住宿優惠專案，只要出示演唱會門票，就可享有桃花園飯店住宿4折起、中壢米堤大飯店住宿65折起、福容大飯店桃園店住宿享買一送一等；更多優惠詳情可至桃園觀光導覽網，或至各家旅宿洽詢。