違建拆除率低、住警器裝設低 時力促中市改善

時代力量台中黨部提出數據，要求台中市政府公開危險建物資訊、強化防災設備。（記者張菁雅攝）

2017-11-28 13:17

〔記者張菁雅／台中報導〕新北市中和日前發生違章建築大火，造成9人死亡，為防範再發生憾事，時代力量台中黨部今天召開記者會表示，台中市至今年9月止違建拆除率僅2.6％，且住警器裝設率低、消防車不足，都成為公安隱憂，呼籲市府應公開危險建物資訊、強化防災設備。

時代力量台中黨部副執行長曾玟學表示，經查內政部營建署資料，台中市至今年9月止違建數量共7萬7084筆，今年僅拆除2062件，拆除率只有2.6％，違建成長率則達5.89％，拆除速度緩不濟急，違建數量以每年近5000件的速度不斷上升。台中市作為第二大城，人口眾多、學區密集，都發局應公布危險建物地點，並設定改善期程。

時代力量台中黨部副執行長江汶錡、林佳儀也指出，台中市住警器裝設設率僅20.41％，低於全國平均值26.34％；另外，台中現有雲梯車22輛、消防車217輛，每萬人平均可分到0.78輛消防車，跟六都相比仍有進步空間，而台中市16層以上的建築物有500處，卻只有6輛可上升50公尺的雲梯車，沒有可上升72公尺的超高雲梯車，呼籲市府應加強消防配備、員額等預算。

對此，台中市府消防局副局長曾進財表示，台中市住警器安裝率雖低於全國平均值，但安裝戶數10萬1845戶，是全國第4高；近2年市府持續採購，加上鼓勵民間捐贈，預計今年底可再補助弱勢戶安裝2萬9千具住警器，安裝率提升4.2％，接近全國平均值。

曾進財也說，雲梯車功能為抑制火災，以及當逃生通道失火而無法離開火場時，以雲梯車從窗戶將人員救出，高層建築物防火首重消防設備及防火管理，不能只靠雲梯車，因此，消防局要求各大隊針對轄區16層樓以上高層建築物搶救演練，加強火災搶救效率的同時，也要求大樓定期檢修設備。

針對拆除違建部分，都發局指出，市府訂定「台中市違建執行原則」及「台中市施工中新違章建築即報即拆作業規定」，改變過去輕重不分情形，讓有限行政資源更有效運用，並訂出違建拆除優先順序，網站公布周知，降低人為因素干預。而對於所查獲施工中違建，均列為即報即拆，以遏止新增，同時研定如騎樓安學、大型違建廣告物等專案計畫，執行分期分區違建拆除。