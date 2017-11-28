為全台41處濕地奔走 民眾單騎繞島到金山

2017-11-28 13:14

［記者黃旭磊／高雄報導］民眾騎車繞台為濕地生態奔走，今天進行17天抵達新北市金山區清水濕地，呼籲政府正視產業危害生態及民眾生計問題。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海於本月11日從高雄鳥松濕地公園出發，本週沿西海岸騎到金山區清水濕地，由於民國104年2月2日濕地保育法公布實施，內政部營建署將全台41處地方級濕地列為暫訂再評定，林昆海恐濕地被除名，為此騎車環台奔走。

林昆海利用公餘時間延續行程，平均每天騎乘40多公里，他今天（28日）表示，眼見西部沿海光電產業涉及地層下陷等問題，魚塭土地成本提高影響養殖戶生計，政府有必要檢討政策，將民眾生計納入光電計畫一環。

林昆海感性地指出，金山濕地是北方候鳥進入台灣本島第1個大面積濕地，觀查到1隻黑面琵鷺、162隻小水鴨、6隻琵嘴鴨、1隻尖尾鴨、2隻花嘴鴨、32隻高蹺鴴、2隻小鷿鷈安穩休息，無視人類存在，「如果沒有這幾塊濕地，候鳥要飛多遠才能找到休息、覓食棲地？」

這項「綠色環島：Birdy for Wetlands計畫」由中華鳥會、高雄市野鳥學會贊助執行，保育人士指出，全國各縣市地方級暫定濕地受到被除名、開發、面積縮減、棲地劣化威脅，也面臨與國家設置太陽光電廠、燃氣電廠、天然氣接收站等綠能政策衝突，需要民眾持續關注。

保育人士表示，濕地保育法涉及多個管理單位，權責不一，公文折返徒費時程，盼政府設立專責單位統一窗口。