加速人工智慧進化 Google：開放課程明年上線

2017-11-28 12:46

〔記者陳炳宏／台北報導〕為了加速人工智慧（AI）與機器學習技術更加普及，Google將在明年讓TensorFlow課程上線，讓更多人來學習人工智慧，以解決人類過去無法解決的問題，或是目前生活周遭的問題。

Google資深研究員Jeff Dean今天在日本舉行的「Made With AI」國際連線記者會中表示，Google希望每個人都可用開源AI工具來解決問題，包括環保、醫療，但首先要把AI、機器學習變成更開放、更公平的工具，讓大家都能取得資源，但因為這是屬於較新的科技，目前並不是每個科學家、民眾都會使用，例如怎樣使用機器學習、怎樣訓練模型、怎樣使用在產品中，以及目前可以解決哪些問題？哪些是無法解決的，目前Google有1.8萬人從事機器學習計畫，除了Google內部課程外，許多大學也有開設課程，明年會將這些大學課程放在網站上，大家都可學習，包括視覺工具。

Google指出，為了將這個成果擴大影響範圍，已經募集了近950所大學以及科技專家來參與這個培訓計畫，並獲得了高度的回響。86%學生認為非常值得透入時間參與此計畫；74%學生認為他們的機器學習技術有所提升。

Google也計畫，讓機器學習也自動化，用機器學習來執行機器學習自動化，可生產1萬5千個到2萬個學習模型，執行成效良好的機器模型再繼續加強，希望可以降低成本，提升學習效率，在計算力沒降低前提下，準確度再提升，而目前還需要克服改善的，是讓人工智慧技術可以更普及公平。

Jeff也表示，目前人工智慧還是有些挑戰需要解決，很重要的是讓大家都能取得機器學習的專業課程，還是好的演算法減少誤差，一個是PAIR，讓使用人加上AI研究的互動，要互動才會有好結果，不只是AI工程師、專業領域專家，以及每個人都能學習，有哪些訓練過的數據可使用，也要了解這些數據的特質。

另外，Jerry也認為，目前也開始分析媒體上呈現的性別不平等現象（GD-IQ），透過機器分析發現電影男性角色較多，計算2014-2015女性代表性不足，但也發現女性擔任主角，商業利潤提升一成五，可以藉此鼓勵製片用更多女性當主角

Google今天也展示透過TensorFlow可在茫茫大海中，利用無人機拍攝，找出隱藏其中的海牛、或是協助醫生更精確判斷出糖尿病人的視網膜病變、甚至協助生態學家在紐西蘭，透過錄音檔轉換成光譜後，比對找出保育類鳥類的活動範圍。