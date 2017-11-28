獨家》竹縣府函文勞動部 凍結昇陽光電外勞聘僱許可

因為勞資爭議，新竹縣政府已經函文勞動部暫時凍結核發給昇陽光電外勞聘僱的許可文件。（資料照，記者黃美珠攝）

2017-11-28 12:38

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府勞工處施鐵腕，針對上市公司昇陽光電的勞資爭議，今天表明已經函文勞動部，在爭議結束前暫時凍結核發外勞聘僱許可文件給該公司！

新竹縣政府勞工處長唐維德直言，昇陽光電本勞701人、外勞287人，外勞比例很高，作為上市公司，昇陽光電的資本額有37億多元。

這次該公司以連3年營運虧損，加上今年10月27日的3樓生產線火災，受限保險問題，至少要6個月後才能復工為理由，通報必須資遣83名本勞。

唐維德說，從該公司本勞和外勞的比例，昇陽光電可以做得更多，不是只有粗糙的只想轉換工作而已。

被資遣的員工原來的訴求是：要給優於勞基法的資遣費，外加發放年終獎金，但是業者傾向不給年終。

唐維德直言，從昇陽光電的資本額來看，幾百萬元的年終獎金是可以因應的；所以現在被資遣者改要工作權不要錢。

為此，縣府勞工處已經排定本週四、30日早上10點鐘安排勞資雙方2次協調。

另外，該處除了已經派出勞動檢查員到昇陽光電就這起資遣事件及相關行政流程的處理有無違法情形做稽查及了解，也已經函請勞動部，在這起勞資爭議結束前暫時凍結核發外勞聘僱許可文件給昇陽光電。

新竹縣政府則從即日起暫停核發給昇陽光電申請外勞所需「無違反勞工法令」證明文件，以此維護我國勞工的工作權益。

此外，唐維德也公開謝謝新竹縣警察局執行各勞資糾紛中，面對勞方抗議的維安作為。

唐維德說，抗議是勞工的基本權利，只要沒有脫序，警方在場維安即可，以不過度刺激抗議者為宜。