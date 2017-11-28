「變形戰士」蔡維國 分享生命故事助癌友

莊淑芬本身障重肢障，同時又照顧失智症的雙親，正面樂觀的態度，深獲職場友人讚許。（記者何玉華攝）

2017-11-28 12:12

〔記者何玉華／新北報導〕身障朋友比一般人更辛苦的為生命打拚，也用自己的力量幫助他人，新北市長朱立倫今天表揚35名傑出身障者暨25家績優身障機構，他說，身障朋友希望機會均等參與社會，多名身障朋友雖本身也不便，卻仍盡己之力照顧周邊的人，包括「變形戰士」蔡維國以自己罹患口腔癌的故事投入宣導，肢障莊淑芬力扛照顧失智雙親重責，都讓人敬佩。

蔡維國是口腔癌第四期病友，多次進出醫院接受治療，長期與陽光基金會接觸，了解預防勝於治療的重要性，積極投入口友宣導服務隊志工，跑遍校園、社區及職場，分享自己的生命故事，自己常打趣形容自己是「變形戰士」，盡力付出與奉獻，是病友學習與敬重的好榜樣。

模範身心障礙者家屬莊淑芬本身是肢體障礙重度者，一肩扛起照顧失智症雙親，樂觀有智慧的面對雙親失智的各種退化行為；平時上班態度積極、正向，深獲同事肯定。

另一模範身心障礙者家屬黃清雄是市府警察局交通分隊小隊長，照顧肌肉萎縮症的女兒21年，忙碌工作之餘，常帶女兒參加各種活動，以正面態度，培養女兒善用所學所能，女兒因此成為外籍老師上課的翻譯人員與口譯志工。