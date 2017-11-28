台南先進運輸系統LOGO創意設計競賽出爐

2017-11-28 12:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南市先進運輸系統LOGO創意設計競賽」共徵集500餘件作品競逐獎項，今天南市交通局舉行頒獎典禮，由彰化北斗家商廣告設計科老師陳識博作品「交會」，從眾多競爭者中脫穎而出，獲得最大獎金6萬元。交通局強調，得獎作品將做為未來設計參考元素，並非就是台南捷運的識別標誌。

「交會」標誌設計造型，以台南古蹟建築燕尾脊和先進運輸「單軌捷運」相互交會，重疊部分為交集亦是「感動」，整體造型簡潔俐落。陳識博表示，設計理念傳達透過先進運輸體驗台南的美好與感動，洋紅色連結台南豐富的文化古蹟，藍色象徵先進、科技、未來，深藍則代表感動。

交通局局長林炎成表示，舉辦徵選活動，希望藉由全民參與，共同形塑南市先進運輸科技、便捷的正面形象，而台南捷運工程處籌備處已於24日揭牌成立，宣示推動先進運輸建設的決心，相關工作正如火如荼展開，讓台南成為科技綠能與傳統文化兼容並蓄的城市。

這次活動總獎金高達20萬元，最大獎項為金獎6萬元，另外設有銀獎、銅獎、優選獎、網路人氣獎及佳作等共計24個獎項。

運輸管理科科長吳俁之表示，金獎「交會」以別樹一幟的設計風格，從眾多作品中脫穎而出，未來將客製化訂製成一卡通票卡，結合行銷及實用效益的專屬客製卡，更增添紀念價值。

吳俁之表示，這次活動是為了行銷南市先進運輸，並鼓勵國內相關科系的青年學子能學以致用，募得富創意且優質的作品，作為南市先進運輸未來的logo設計參考元素，得獎作品並非為未來南市捷運的識別標誌。