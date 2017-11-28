「租賃住宅條例」三讀 租屋押金不得逾2個月

2017-11-28 11:41

〔記者鄭鴻達／台北報導〕惡房東問題頻傳，為健全住宅租賃制度，立法院今三讀通過「租賃住宅市場發展及管理條例」，除鼓勵建立租賃專業服務業，並對將住宅委託給包租代管業者的房東提供所得稅優惠，並明訂租屋押金不得逾兩個月租金金額。

由於房屋租賃市場需求龐大，但市場與相關法規制度不完整，房客時常處於相對劣勢，導致惡房東爭議層出不窮，為健全住宅租賃市場以及制度，經朝野協商後，立法院今三讀通過「租賃住宅市長發展及管理條例」。

為保障住宅租賃雙方權益並健全租賃市場發展，內政部擬具之租賃專法，包含強化保障住宅租賃關係、輔導成立非營利團體協助租賃事務處理、增加免費租賃糾紛處理管道、提供出租人租稅優惠、建立租賃專業服務制度等五大方向。

為鼓勵房東將住宅交由專業包租代管業者管理，三讀條文規定，個人住宅所有權人，將其住宅委託代管業者或出租給代管業者轉租，且契約規定供居住使用逾一年者，可享有額度不等之租稅優惠。

據三讀條文規定，出租期間每屋每月租金低於6000元的部分，免納入綜合所得稅﹔每月租金在6000元到2萬元者，則依該部分租金收入的53%計算；每月租金超過2萬元者，則不適用本條例提供之租稅優惠。

條文也規定，若符合本條文規定之租賃住宅，各直轄市、縣市政府應給予地價稅、房屋稅適當減徵優惠，並報財政部備查，不過本優惠年限為5年，行政院在優惠期滿前半年，得視情況延長優惠，並以一次為限。

對於租屋者的保障部分，租屋時的押金金額，不得逾兩個月的租金總額，並規定在契約消滅時，且承租人返回租賃契約債務時，出租人應返還押金。

承前，若承租人因下列情形，得提前終止租約，且出租人不得請求賠償，包括：疾病或意外導致有長期療養之需要；租賃住宅未合於居住使用、並有修繕之必要，經承租人催告仍未於期限內修繕；非歸責承租人致租賃住宅部分滅失，存餘部分難繼續居住；第三人對租賃住宅主張權利，致承租人不能違約定之居住使用。

對於相關廣告內容規範，條文規定經媒體刊登之租賃住宅廣告內容，若廣告與事實不符，違者可處1萬元以上、5萬元以下之罰鍰，限期未改正者將按次處罰。