全台首案 新北核准板橋舊公寓危老重建計畫

位於捷運新埔站3號出口後方的老舊公寓，建物結構安全評估未達最低等級，申請危老重建計畫經新北市政府核准，成為全台首案。（記者賴筱桐攝）

2017-11-28 11:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府受理板橋文化段基地申請「都市危險及老舊建築物加速重建計畫」（簡稱：危老重建計畫），今天核准，成為全台通過首例。住戶須在180天內申請建照，審核過後即可動工，未來將興建地上25層、地下4層大樓，最快3年後住戶可重回溫暖、舒適、安全的新家。

城鄉發展局長柳宏典表示，新北市102年起制定都市防災及居住安全相關政策，包括簡易都更、房屋健檢、訂定臨門方案、制定防災建築再生自治條例等，今年5月中央發布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，市府11月16日公告危老重建申請作業注意事項及相關範本，方便民眾申請。

都市更新處處長張溫德指出，此案位於新埔捷運站3號出口後方老舊公寓，其中1棟為5層樓，其餘2至4層樓，申請基地面積3113平方公尺，現有33戶，所有權人約50人，建物結構安全評估未達最低等級，經整合2年多，達成100%所有權人同意，可獲取40%容積獎勵，11月16日送件，完工後為地上25層、地下4層樓、總計240戶的新大樓。

張溫德說，此案重建後，建築基地退縮4公尺，並納入耐震及無障礙環境設計，提升公共環境及居住安全，住戶非常期待完工入住。