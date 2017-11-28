福衛五號影像改善 太空中心：達黑白3米、彩色5米

太空中心今天表示，目前影像解析度提升至黑白3米、彩色5米，雖與預期的黑白2米、彩色4米仍有一些差距，但已有明顯改正。（記者吳柏緯攝）

2017-11-28 11:26

〔記者吳柏緯／台北報導〕福衛五號影像品質改善有顯著成果！經歷3個月的影像改進工作與3項改進方案，太空中心今天表示，目前影像解析度提升至黑白3米、彩色5米，雖與預期的黑白2米、彩色4米仍有一些差距，但已有明顯改正。

台灣第一顆自主研發、造價近57億元的遙測衛星「福衛五號」，8月底風光升空，不過9月初首波回傳的照片卻呈現模糊並出現大小不一的光斑，傳出可能是遙測取像儀的焦距偏移。為了解決這個問題，太空中心提出了3種改進方式，分別是「改變衛星內部溫度」、「調整衛星高度」與「影像回溯修正」，改善解析度。

太空中心副主任余憲政今說明，經過近3個月模擬與改進後，影像解析度已有顯著提升。余憲政指出，執行「改變衛星內部溫度」後，焦距偏移下修至0.92毫米，光斑直徑縮小約15％；搭配「影像回溯修正」提升至黑白3米、彩色5米。

至於「調整衛星高度」的方式，余憲政表示經由模擬後發現效果並不顯著，因此並不採用。

目前有9名專家學者組成的遙測取像專案小組，除致力與影像品質提升外，也要確認焦距偏移原因。高雄第一科大光電所所長方怡欽說明，世界各國的遙測衛星大多在升空後都需要一段時間校正，而以太空中心的人力、預算，在短時間內可以調整到這樣的品質，非常不容易。交大土木系教授史天元指出，目前的影像品質已經優於福衛二號，並接近福衛五號的預設目標。他指出，目前影像已可用於防救災、農林漁牧的土地測量與都市計畫等任務。

余憲政則表示，福衛五號原本預計明年中正式執行任務，但目前評估可能會再延後2個月。