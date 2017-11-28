醫病》「醫療賈維斯」上線 北醫附醫護理人員月省800工時

2017-11-28 11:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北醫學大學附設醫院研發「智能重症照護系統-Ted ICU」，電腦自動完成加護病房病患的生理資訊整合，直接呈現在資訊儀表版，讓護理人員減少三成以上的抄寫時間，可月省800工時。

這套醫療管家被醫護人員戲稱「醫療賈維斯」系統，由北醫附醫獨立開發，今年三月上線後運用在院內加護病房共58床，患者所有的生理資訊由電腦系統自動監控，醫師可隨時藉由手上的平板電腦查病況。

北醫附醫院長陳瑞杰說，以前醫師需仰賴護理師抄寫血壓、脈搏、血氧飽和度等數值的紀錄，如今透過自動上傳與拋轉、自動整合、自動計算及自動醫療記錄整合等四項自動化特色，24小時監測病患狀況，可說是加護病房的隱形人力，省下的時間能讓醫療團隊更有效率、專注於重症病患的照護工作。

若病患狀況不佳，系統會透過器官衰竭指數狀況來變換警示燈，提醒醫師該注意；另外，加護病房的現行規定是每天需抄寫兩次病歷，如今透過系統直接下載、填上病例，醫護人員直接省下繁瑣的抄寫時間。

北醫附醫護理部王佩麟督導說，以往加護病房護理師執行一位重症病人一天例行性的測量記錄平均約需6.48分鐘，呼吸治療師及醫師則為15分鐘，「Ted ICU」上線後，平均一名病人可節省醫療團隊36.48分鐘的轉謄抄寫時間，總計一個月節省近800小時，同時一年可節省約3萬5000紙張及紙張、碳粉匣成本約5萬元。