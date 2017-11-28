後壁成立蘭花科技2中心 南市府與成大攜手智慧新農業

2017-11-28 10:23

〔記者楊金城／台南報導〕台南市政府與成功大學上午簽署「活化大台南地區智慧新農業」合作備忘錄，並為設在後壁蘭花生物科技園區的「智慧農業研究中心」與「蘭花生物科技及生物資源中心」揭牌，合作推動台南市智慧新農業的新里程碑。台南市代理市長李孟諺也當場宣布，明年台灣蘭展繼續在後壁蘭花園區舉辦。

新成立的2個中心將作為成功大學生科中心團隊以微生物科技與大數據分析導入台南市溪北地區蘭花及農業的前進基地。

台南市代理市長李孟諺、成大副校長黃正弘代表雙方簽約合作備忘錄，包括農委會副主委李退之、台南市農業局長許漢卿、蘭花園區進駐業者協會理事長黃志豐、台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、後壁區長魏文貴和地方鄉親見證2中心揭牌成立的歷史一刻。

李孟諺說，智慧農業研究中心與蘭花生物科技及生物資源中心掛牌運作，希望透過產官學的合作，共同建構溪北的特色產業，以蘭花科學園區為產學連結的基地，利用微生物科技的導入，推動智慧農業，提升整體農業的產值，以活化大溪北地區的新農業。

李退之說，農委會和市府投入5000多萬元的蘭花園區品種商業服務中心也即將在年底啟用，加上成大2中心的進駐，期望啟帶頭作用，未來翻轉台南新農業、加入蘭花產業發展新動能，讓現代農業成為集科技、經營管理、財經一體的新農業，也期許成大為新農、青農扎根科技農業教育。

黃正弘說，未來和市府合作推動大學社會責任計劃，將由跨領域的大學團隊（教授與學生）投入新農業的在地化教育及人才培訓，落實及強化當地學生的科技教育，以提升整體農業生物科技的能量與產值，並透過微生物科技的導入，研發有益菌微生物資材，結合智慧設施植栽，提高作物的抗病能力，輔導當地的青農投入新農業。

智慧農業研究中心與蘭花生物科技及生物資源中心設有總基因體分析、分子生物、種原保存、微生物培養及蘭花多樣性等9間實驗室。