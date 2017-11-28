強化台南、日本仙台觀光交流 兩地社團互辦推介會

2017-11-28 09:54

〔記者王俊忠／台南報導〕日本東北地區最大城仙台市，與台南市有姐妹市友好關係，但讓仙台觀光國際協會人員較不解的是，台南人赴日旅遊常以東京、大阪、京都與北海道為首選，為推廣仙台觀光，仙台觀光國際協會今年再參加台南旅遊展；南市旅行商業同業公會表示，已與仙台觀光國際協會締約，會持續強化雙方城市旅遊推介。

日本仙台市與台灣台南市締結姐妹市後，去年1月，南市旅行同業公會也與仙台觀光國際協會簽署友好協定，兩會承諾共同推廣兩地城市的觀光旅遊活動，今年11月間的台南國際旅展，仙台觀光國際協會由理事長渡邊晃，率領部長須田敏光、宮城縣觀光部本鄉昌孝、仙台市觀光交流部關口沙耶香等人，到南市宣傳仙台及宮城縣一年四季的景致之美與美食之優，並對台南地區數十家旅行社業者舉辦仙台、宮城縣旅遊說明會。

南市旅行同業公會理事長蘇榮堯、副理事長楊博雄表示，與仙台觀光協會簽約後已加強彼此交流互動，明年9月份，南市旅行公會將組團到仙台參加當地「台南週」活動，同樣會把台南古蹟、名勝景點與享譽國際的小吃美食，介紹給仙台及日本民眾；明年11月16日，仙台觀光協會也將再來台參加第7屆台南旅展。

仙台觀光國際協會說，仙台市有溫泉、雪景、楓紅葉、櫻花和高級農特產等優勢旅遊特色，但台灣直飛仙台的班機只有從桃園機場起飛，使得台南與南台灣地區民眾少有機會造訪這座優雅城市，該會希望與南市旅行公會合作、儘快促成台南或南台灣與仙台兩地包機直飛成行。