把握今明好天氣 彭啟明：週四變天下週降至15度

氣象專家彭啟明表示，今明2天是未來1、2週內天氣最好的時刻。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-11-28 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕東北風減弱，今明2日全台各地氣溫明顯回暖，氣象專家彭啟明稍早表示，這2天西半部高溫將可達30度左右，是未來近1、2週最暖的時刻，週四（30日）開始東北風明顯增強，北東部將回到濕涼有短暫雨的天氣型態。

彭啟明指出，週二、週三（28、29日）全台回暖，北東部地區擺脫過去濕涼的天氣，中午高溫可望升至30度，建議民眾可把握這樣相對穩定的天氣從事戶外活動，至於南部地區則需注意空氣品質不良的狀況，敏感族群需多留意。

彭啟明接著表示，週四（30日）開始東北風將明顯增強，北東部將首當其衝感受到這波變化，將有地形雨及東北風帶來短暫雨勢發生，迎風面的雨勢較長也較持久，其餘地區雨勢則未如上週末那麼明顯。

彭啟明進一步指出，這波降溫在桃竹苗以北較為明顯，低溫將落在17、18度間，白天高溫將降至22、23度；中部降溫約3、4度，低溫在19、20度，高溫則保持25、26度；至於南部與東部的氣溫將分別落在20至27度與19至24度之間。

彭啟明表示，這波降溫時間較久，預期會延續至週末與下週一、二，下週二開始會有新1波冷高壓南下，強度較這波來得強上不少，氣溫將持續下探，低溫有機會跌到15度左右。