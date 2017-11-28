今年最後一隻秋老虎 吳德榮：週四降至18度

氣象專家吳德榮表示，時值11月底，故堪稱之為今年最後一隻「秋老虎」了，因為12月就已正式進入冬季。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-28 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（28日）東北季風強度減弱，且東北風也逐漸轉為偏東風，迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，西半部大致為多雲到晴的天氣。氣象專家吳德榮表示，由於大範圍轉偏東至東南風、空氣回暖，再加上雲量少、白天陽光加熱，將使西半部高溫升至30度以上，紫外線也強。時值11月底，故堪稱之為今年最後一隻「秋老虎」了，因為12月就已正式進入冬季。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上表示，今、明兩天至週四（30日）清晨，天氣晴朗穩定、大幅回暖，西半部中午高溫將又升至30度以上，陽光下微熱，日夜溫差較大。

吳德榮預估，週四上午東北季風抵達，北台灣天氣轉變、氣溫驟降，週四晚間北台灣沿海已降至18度左右；週五（1日）北部、東北部及東部有局部雨，天氣微冷；中部略轉涼、南部影響小，週五晨，北台灣沿海最低溫將在17、18度左右，比上一波淡水降至15.2度弱。週六、日（2、3日）北部、東半部有局部雨，冷空氣略減弱，北台灣仍濕冷，清晨最低溫約在18、19度左右。

吳德榮說，週五、六南海移入的中層雲系，可使中南部雲量略增，但是否會帶來一些零星飄雨的機率，仍很不確定，需再觀察。下週一（4日）起另一股較強的冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降，將會帶來比前幾波都低的溫度，但至於多低，仍需進一步觀察。