高中17人團闖南仁山生態禁區 可能遭重罰吃17張罰單

溪仔口至灣島地區海岸線景色絕美，號稱「阿朗二」。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-28 06:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁日前才有民眾到祕境戲水溺斃，上週六又有17人學生團私闖南仁山保護區海岸，後因體力不支呼叫警消救援，以往類似情況大多僅開罰團體領隊，但惟恐釀成民眾投機心態，墾管處這次擬逐一開罰，可能成為墾丁重懲違規的首例。

「就怕類似投機一再發生，浪費社會資源救人。」墾管處強調，溪仔口至灣島地區海岸線都屬於南仁山生態保護區，目前未開放民眾進入，這群高中生未申請也沒有當地解說員帶領，僅由3名老師帶隊明顯違法，聯繫校方了解後，不排除開出全團共「17張」罰單。

依據墾管處規定，進入南仁山保護區，每15人需聘請1位解說員，費用為2200元，每位解說員限定帶領人數以15人為限，類似這17人私闖學生團，至少需配2名解說員共4400元。

而依據「國家公園法」第19條規定，「進入生態保護區者，應經國家公園管理處之許可。」違者可處3000元罰單；如僅「罰團或領隊」，恐變相造成團體認為「私闖不一定被抓，抓到也比聘解說員便宜」的投機行為，是墾管處考慮逐一開罰主因。

協助救援的滿州鄉民彩子及當地義消人員痛批，近年不少遊客專找「祕境」探險，日前小巴里島戲水問題已經釀成傷亡，如今又出現私闖保護區海岸求救，支持管理機關祭出重罰警惕，避免遊客到配套設施不足地點受困，浪費社會資源搜救。

這次學生團私闖的溪仔口至灣島地區海岸線，是阿朗壹「琅（山喬）卑南道」外，台灣唯二沒有公路的海岸線，有個搞笑外號「阿朗二」，當地更號稱「台灣最美麗的風景是沒有人。」

這起事件發生在25日下午，某台中私立高中17人團，違規進入保護區海岸步行近8小時，因為體力不支、部分成員不適，向警方報案求助，警消及當地居民動員車輛，花了近2個小時，才陸續將17人接送至鄉內便利商店休息。

溪仔口至灣島地區海岸線景色絕美。（記者蔡宗憲攝）

溪仔口至灣島地區海岸線連淨灘都需申請。（記者蔡宗憲攝）

警消動員前往溪仔口救援。（記者蔡宗憲翻攝）

警消動員前往溪仔口救援師生至便利商店休息。（記者蔡宗憲翻攝）