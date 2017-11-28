全台回暖飆30度！高屏空氣品質又亮紅燈

今天各地清晨微涼約20度，白天後氣溫明顯回升，白天高溫北部、東部達27至29度，中南部30至31度，中南部地區日夜溫差大，相差可達10度之多，早出晚歸的民眾需添加衣物。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-28 06:23

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風強度減弱，東北風也逐漸轉為偏東風，迎風面的東半部及北部山區有局部短暫雨，西半部大致為多雲到晴的天氣，各地清晨約20度左右，白天高溫北部、東部約29度，中南部更可達30度，日夜溫差達10度。另外今天高屏地區空氣品質仍為紅色警示，較敏感體質者需留意。

中央氣象局指出，由於東北季風減弱，今天各地清晨微涼約20度，白天後氣溫明顯回升，白天高溫北部、東部達27至29度，中南部30至31度，中南部地區日夜溫差大，相差可達10度之多，早出晚歸的民眾需添加衣物。

空氣品質方面，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

週四將有新一波東北季風南下，週五至下週一受東北季風影響，各地溫度下降且北台灣天氣轉涼，中南部早晚也偏涼，迎風面的北部及東半部偶有短暫雨，中南部則為多雲的天氣。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 28 21 ~ 30 23 ~ 30 22 ~ 28

今天東北季風強度減弱，東北風也逐漸轉為偏東風，迎風面的東半部及北部山區有局部短暫雨，西半部大致為多雲到晴的天氣（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）