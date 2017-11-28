11/28 各報重點新聞一覽

銀行團決定不展延慶富79億元預付款保證金，等同宣告國防部與慶富獵雷艦專案將走上解約一途。（資料照）

2017-11-28 06:17

自由時報

銀行團不展延慶富保證金 獵雷艦案將解約

對於是否展延國防部要求慶富出具的七十九億元預付款保證金，慶富聯貸主辦行第一銀行董事長董瑞斌昨於立法院財委會答詢時表態，「很確定就是不展延」；據悉，銀行團已取得不展延共識，原訂今日召開的參貸行會議將不會舉行；等同宣告國防部與慶富獵雷艦專案將走上解約一途。預估九家參貸的公股行庫合計將面臨一二五億元的最大損失。

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峇里島火山噴發 旅遊警示亮橙色 台灣17團275人滯留

印尼度假勝地峇里島的阿貢火山（Mt Agung）持續噴發濃煙及火焰，隨時可能爆發。外交部昨日調升峇里島旅遊警示燈號為「橙色」，觀光局統計，目前滯留峇里島的台灣旅行團有十七團、兩百七十五人，全員均安。長榮、華航昨、今天航班均取消，旅行團也紛紛轉往其他海島行程。

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肺癌成新國病 明年擬試辦LDCT篩檢

肺癌已成新國病，但相較於日本確診肺癌、約四十％是早期就被發現，國人卻高達近六十％發現時已是晚期，立委昨要求衛福部提出對策。衛福部長陳時中強調，將仿效日本、研議跟進推出低劑量電腦斷層掃描（ＬＤＣＴ）篩檢，預計明年起試辦。

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蘋果日報

高度危險 峇里島撤10萬人

國人旅遊熱門景點印尼峇里島東部的阿貢火山噴出大量火山灰，爆發迫在眉睫。印尼政府昨下令火山周遭10萬居民立即撤離，同時宣布機場關閉24小時，估計約445航班5萬9千名旅客受影響。外交部已調升峇里島旅遊警示燈號為「橙色」，觀光局說目前有17團275人在峇里島，因華航及長榮已取消這兩天航班，滯留旅客將待航班恢復後安排返台。

慶富16億擔保 地下錢莊借的

慶富案延燒，立委曾銘宗昨天在立院財委會爆料，慶富早在2014年提供給高雄銀行擔保金多是從地下錢莊借來的，顯示慶富財務狀況已出問題；而銀行團也認為慶富無力再承作獵雷艦案下，宣布不再展延預付款保證金期限，等於宣告國防部和慶富將走向解約一途，銀行團將吞下獵雷艦案約128億元呆帳。

聯合報

雞蛋芬普尼殘留量大放寬 從0放寬至10ppb

衛福部食藥署與農委會昨天聯席舉行「食品衛生安全與營養諮議會」，決議放寬雞蛋殘留農藥芬普尼標準，從過去的不得檢出，放寬至十ｐｐｂ，主因是考量家禽飼料恐有芬普尼殘留。與會專家表示，風險低，本土性證據資料不足，只能「勉強接受」。

銀行團拒展延…海軍10天後解約慶富 評估3條路

在認定慶富違約後，一銀等聯貸銀行今天起拒絕展延；據了解，海軍今將在程序完備情況下，宣布啟動與慶富獵雷艦案的解約程序，並評估後續因應方案，包括由其他船廠承接、國內重新招標或撤案的三種選項。

中國時報

慶富解約在即 府侍衛長換人

總統府昨天宣布，侍衛長劉志斌中將12月1日起接任海軍艦隊指揮部中將指揮官，遺缺由陸軍司令部副參謀長張捷少將繼任。按軍方作業，張捷將在明年元旦升任中將。總統府發言人黃重諺昨天表示，這項異動主要是配合國防任務需要，並強調與慶富案無關。

蒲博思將來台 與蔡會面受矚目

甫卸任的美國白宮前幕僚長蒲博思（Reince Priebus）下月將來台參加美、日、台三方智庫安全對話，並發表專題演講。蒲博思是至今美國川普政府卸任官員來台最高層級，他向來與民進黨關係密切，此行除與副總統陳建仁同台外，與蔡英文總統的見面亦受到關注。