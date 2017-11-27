東港「蝦米媽」明年迓媽祖 首入潟湖對岸南平里

東港朝隆宮的「蝦米媽」。（記者陳彥廷攝）

2017-11-27 23:06

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港朝隆宮奉祀的主神媽祖有「蝦米媽」之稱，不過以往中部廟宇年年辦「迓媽祖」，「蝦米媽」卻6年才辦一次，因信徒認為隔太久，廟方今年在媽祖得道升天日向媽祖擲筊求得同意，明年農曆3月開始改為2年1次，走出專屬「媽祖」的迎神賽會新風格，廟方今天進一步表示，透過擲筊，媽祖親自決定要進入早年因為大鵬灣「天險」而難以進出的南平里，成為歷史首遭。

東港福安宮、朝隆宮及東隆宮為東港3大公廟，朝隆宮為地理聚落下中街角頭的公廟，早期迓媽祖和東隆宮的民俗盛事迎王平安祭典分別在同年的隔天舉辦，後來改為3年1科與迎王輪年辦，因地方每逢3年就要舉行2次大祭典的遶境，過於勞師動眾，也形成信徒和七角頭轎班精神、體力上負荷，91年後改為6年1科，但去年開始出現「等太久」聲浪，今年向媽祖擲筊徵同意，明年開始改為2年1科。

朝隆宮董事長郭廷周表示，東港朝隆宮、北港朝天宮和中港慈裕宮，3間「港」字輩的媽祖廟，合稱有「台灣三媽」美譽 ，盡顯討海人尊崇媽祖的信仰，而朝隆宮的媽祖還有「蝦米媽」這個親切的名稱，起因係因早期要辦遶境，但當時社會經濟拮据，媽祖卻指示「辦就對了」，果然漁民出海捕撈到取之不盡的蝦米，活絡經濟而得以續辦；而朝隆宮就有不少前、現任執事人員都曾在東港區漁會市場任職過，據後來的考究，該蝦應屬俗稱的「中蝦」，與東港的討海產業息息相關，今年已申請專屬朝隆宮媽祖的專利。

郭廷周說，從有媽祖香火約300年歷史，因信徒反映者眾，廟方也想走出專屬於媽祖信仰巡安遶境，今年出現變革縮減為2年辦1科，是非常大的變革，僅邀請東港鎮內主祀媽祖的9間媽祖廟及高雄林園的分靈廟三聖宮，以及同屬角頭廟的其它6個角頭的公廟參加，屆時僅由大媽祖出巡，盼減輕七角頭轎班的負擔。

郭廷周指出，屆時迓媽祖加上宮內全屬女性志工的「鑾駕」、「如意」班，預計將有3000人參與，媽祖將乘坐著前龍頭後鳳尾的「龍車鳳輦」，由信徒推過跨海大橋，前往迎王及迓媽祖都不曾到過的南平里，並到該里友廟「紫微宮」入廟安座，他並澄清，經向媽祖請示，媽祖以3聖筊同意並指定到南平的友廟拜訪，絕無坊間謠傳「花錢請媽祖到南平」的說法。

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