她一家三代全無血緣 身世之謎成親子關係關鍵

2017-11-27 22:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕目前全台等待出養的孩子有上千名，有10幾家相關機構處理收養，若無人收養，孩子可能就會在機構成長。許多收養人會擔憂孩子身世揭露問題，導演蔡銀娟身兼被收養及收養身分，以自身經驗談到，過去社會壓力下，父母隱瞞她的身世，反而成為她與父母許多衝突的源頭。因此她收養小孩時，就決定要讓孩子知道自己的身世。

兒盟副執行長白麗芳指出，從實務經驗中可以發現收養6大條件與迷思，包括是否該讓孩子知道身世、是否該切斷與原生家庭聯繫、必須確認孩子是否健康與投緣、收養家庭可以解決家庭問題、收養流程必須快狠準、不喜歡可以反悔等6項。

蔡銀娟說，自己20歲時才知道身世，以前父母受到社會壓力總不希望她跟其他小孩玩，後來她也歷經叛逆的少年，甚至曾經半年沒打電話回家，她走到現在回頭看，認為就是因為不知道身世，才造成許多親子衝突，而爸媽也是擔心她知道身世會難接受，才選擇隱瞞。

而蔡銀娟本身因為不明原因，與丈夫也一直沒有孩子，即使是進行不孕症治療也仍然沒有懷孕，後來決定領養小孩。她雖然非常高興自己將要有孩子，但跟周遭醫護人員分享時卻引來質疑，有人認為「這樣以後孩子要叫妳甚麼？」、「妳這麼忙有辦法當好媽媽？」等，態度丕變讓她感到難過，這也才知道社會上對於收養家庭仍有點不友善。

蔡銀娟收養她的孩子已經10年，從一開始就決定要對這孩子坦白，所以依據孩子年齡及認知程度，每年每年逐漸讓孩子理解收養這件事情，所以即便面對其他同儕對孩子說「妳又不是妳媽媽生的」，殺傷力就不會這麼大。

蔡銀娟非常感謝自己父母，在她叛逆或爭執時都沒有放棄她，也一直很愛父母，並向他們表明不用擔心，會一直愛他們。因此現在整個家庭在面對收養這件事情時，態度已經開放許多，而蔡銀娟也不打算讓孩子跟原生父母斷了聯繫，反而每年都安排聚會，「不擔心孩子愛不愛我們，也不會給她壓力，讓她自己選擇」。