反對設離岸風場 北海岸民眾怒吼：淺水灣毀了！

若將來在北海岸海域設置離岸風場，淺水灣遼闊景色將不復見，屆時放眼望去會是滿滿的風車牆。（記者葉冠妤攝）

2017-11-27 22:00

〔記者葉冠妤／新北報導〕經濟部能源局選定淡水、三芝外海建置離岸風場，未來恐將有62支大型風機佇立北海岸，在地民眾除擔憂衝擊漁業資源與天然景觀，也怕風機運轉噪音影響寧靜生活，組成北海岸環境自救會，目前已有近5千人連署反對設置離岸風場；而今天籌備計畫的艾貴風能壹公司在地方3度舉辦說明會，民眾仍砲聲隆隆，誓言要將風機趕出去，艾貴風能壹公司則回應，將持續與地方溝通，環評結果也將會在12月底出爐。

根據規劃，離岸風場海域範圍涵蓋淡水、三芝外海，風機離岸最近只有1.8公里，距離知名景點淺水灣岸邊僅2.2公里，在地民眾痛批根本就是「假離岸」，今天說明會上民眾質問，淺水灣是三芝最有價值的景點，將來從沙灘放眼望去一片風機牆，再加上轟隆噪音，「以後還要誰要來三芝看海喝咖啡？」也有民眾質疑光害、噪音等問題都將影響地方生態物種還有居家生活。

淡水漁會理事長鄭康忠表示，林口卸煤碼頭、台北港區相繼開發後，上千艘漁船幾乎只剩沙崙到三芝這處漁場可捕魚，若風力發電機設下去，低頻震動恐害魚群跑光光，小型漁船也須繞遠到更外海，風險性極高，等於斷送漁民生計，但選址評估時卻沒任何人來問過漁會想法；鄭康忠不解地說，明明交通部航港局也反對設置，為何能源局執意硬幹？

艾貴風能壹公司總經理胡根地表示，目前已調整避開藻礁等敏感區域，盡可能降低環境影響，也擬訂減噪措施，未來也將雇用當地人才、漁船，提升就業機會等，會持續跟地方鄉親進行溝通、說明，環評程序也預計在12月底完成，屆時就可知曉開發與否。