竹北第6公墓擴建納骨塔 斥資2.5億拚明年底前動工

2017-11-27 22:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所準備斥資2.5億元，在毗鄰鳳崎落日景觀步道的第6公墓旁，興建一座現代化建築且兼具休閒功能的納骨塔，以解決市民大多只能安厝他鄉的窘境；市公所表示，現已委託建築師設計，同時將展行開發許可變更的相關作業，爭取在明年底前動工。

竹北市長何淦銘表示，竹北市人口數已超過18萬，成長快速，但全市8個公墓大多已徵收或是禁葬、遷葬，市民大多必須將祖先安厝家鄉，而安厝在他鄉的收費動輒7、8萬元，所費不貲，因此他將殯葬設施視為市民急需的公共設施。

竹北市公所建設課長王志文指出，第6公墓納骨塔興建工程計畫，總開發經費約2.5億元，其中工程費約2億元，擬分3年編列預算，經代表會審議，已通過106年8000萬元和107年9000萬元，預計108年再編8000萬元。

王志文表示，第6公墓為推動公墓公園化，雖早已禁葬，並在82年報省政府核准設置納骨塔，95年完成各項先期工程，但當時擬規劃容納2萬罐，與今日至少5萬罐的目標規模大不同，因此依規定須重新提出興建工程計畫，並辦理環境影響評估差異分析和水土保持工程變更。

王志文說，此計畫的技術服務案招標，已委託李志城建築師事務所設計，將同時準備申請變更作業的相關文件，以期加速開發的腳步；全案在工程發包前，還會召開說明會廣納民意。

何淦銘表示，第6公墓納骨塔預定地約2公頃多，因地點毗鄰鳳崎落日景觀步道，周邊無住家，視野遼闊，原本就是觀海、看晚霞、賞夜景的熱門景點，市公所以高雄旗津生命紀念館作為參考，將設置完善的公廁、露台，讓祭拜的民眾和登山客都可以在此歇腳，打破一般人對納骨塔的陰森印象。