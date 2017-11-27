好天氣只到週三 冷空氣將接連來襲 全台最低下探15度

明日各地氣溫回升，天氣更穩定，但中南部日夜溫差大，須注意保暖。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-27 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日各地氣溫回升，天氣更穩定，清晨夜間最低溫也回到了19至23度，比前幾天的寒冷明顯舒適許多，但值得注意的是中南部最高溫有機會達30度，逾10度的溫差需注意適時調整衣物。

據《中央氣象局》報導，溫度方面，因東北季風減弱，天氣更為穩定，氣溫將大幅回升，白天高溫在中部以北將來到28、29度，南部甚至可達30、31度，但是要注意中南部日夜溫差比較大的情形，請適時調整衣著，東半部高溫也將回升到26到28度。

降雨方面，由於偏東風的環境，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，西半部大致為多雲到晴。

《天氣風險公司》提醒，預計週四（30日）將有一波冷高壓再度南下，是典型東北風的態勢，桃竹苗以北容易陰沉有雨，低溫可能在18至19度間，預期可能延續到週末。

需留意是下週一（12月4日）開始，可能有波更強的冷空氣南下，這波強度可能會略強於這幾波的降溫，冷空氣有越來越活躍的態勢出現，可能從下週二延續到週四，配合節氣上的「大雪」一併登場，台灣最低溫有機會再往下掉到15度。

空氣品質方面，明日中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。