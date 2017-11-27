金馬獎最佳女配角穿的高中制服 來自台南聖功女中

文淇在電影《血觀音》中穿的制服，就是聖功女中的冬季制服。（記者劉婉君攝）

2017-11-27 21:04

［記者劉婉君／台南報導］14歲女演員文淇在電影《血觀音》中的精彩表現，獲得金馬獎最佳女配角肯定，而劇中她穿的制服，來自台南市的私立聖功女中，深藍色系的背心裙、藍底白邊的背心、加上白色圓點的蝴蝶結，設計深受在校學生及校友喜愛。

校方表示，早在1年前《血觀音》導演楊雅喆就到學校表示想借用校園拍片，除了冬季制服外，當時還徵選了15名學生擔任臨時演員一同入鏡，隨著電影上映，更在金馬獎中抱回4座大獎，聖功女中的制服也被看見，讓學生直呼「好酷喔！」有校友在台北的首映會上，即穿著校服進電影院，還發起以12月8日校慶當天為全台制服日，分散在各地的校友將穿著制服拍照打卡。

聖功女中為天主教學校，最早的制服由修女設計，以聖母的藍、白色為主色調，民國91年，班聯會認為原本的冬季制服不夠活潑，而改為目前的版本，104年現任校長鄭麗蓉在深藍色的背心加上白色的邊，使設計更符合年輕學子的青春與活力，受到許多學生的喜愛，。

曾有校友在電影上映後巧遇楊雅喆，詢問採用聖功女中冬季制服的原因，該校友表示，當時楊雅喆回應因為制服很美、有氣質，符合電影中文淇的角色設定。