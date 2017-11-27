獨家》用子公司掏空文大？張冠群：董事長都知情

2017-11-27 21:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學董事長張鏡湖日前遞狀指控另名董事張冠群涉嫌成立華岡興業基金會及其他子公司，意圖掏空文大60億元校產，對此，張冠群今天做出回應，表明華岡基金會董事長就是張鏡湖，其他子公司也是，相關財務董事長都知情，不明白「掏空」說法，也駁斥校長遴選操盤情事。

張鏡湖質疑張冠群擔任執行董事的華岡教育基金會涉嫌掏空文化大學進修推廣部的上億元資產，還利用「子公司」長泰公司、「孫公司」長昱公司和「曾孫公司」悠達天下公司，境外公司薩摩亞商維德思全球股份有限公司等輾轉洗錢，日前一狀告到台北地檢署。

對此，文化大學董事張冠群表示，中國文化大學與華岡興業基金會本來就是2個獨立法人，各自財務獨立，因此兩者並無任何「上繳」關係，且張鏡湖本身就是華岡跟長泰公司的董事長，也是長昱公司董事，再加上華岡基金會財報也都每年呈報台北市教育局審核，如近年先後捐助共數千萬元給文大，相關運作張鏡湖都知悉，被指控「掏空」真是無從想像。

張冠群還說，另有外界指文大推廣部須上繳獲利給文大，直說無稽，因文大推廣部是校本部下設單位，所有收支都由校方財會部門統一管理並審核，推廣部並無自己的獨立財務系統。

另有媒體報導「薩摩亞商維思全球」公司的代表人雖名為「張冠群」，但這位張先生與文大董事張冠群完全不是同一位，張冠群質疑訊息來源似有意錯置。

另，張鏡湖女兒張海燕則懷疑近日舉行的文大新屆校長遴選有不公，認為遴選委員之一的董事袁興夏僅學士學歷，張冠群非委員卻列席，後來進行校長候選人圈選評分，父親對結果不滿，卻看不到評分表，質疑黑箱。

面對校長遴選程序指控，袁興夏已受訪表示，各委員評分都保密，且相關計分、監分人，都是張鏡湖指定，也認定為有效票，目前資料以密封不便拆開。

張冠群則說，這次校長遴選委員皆由張鏡湖提名，而自己並非遴選委員，將來校長投票時就會迴避，雖然張鏡湖對10月25日決議不支持，更不想在明天開會，但11位董事中有9位聯名致信，支持明天應繼續校長遴選，因此明日校長遴選會議將按時舉行，進行最終圈選作業，選出下屆新校長，他希望，事件盡快回到校長遴選的焦點與本質，選出好校長，才是校務發展的轉機。

教育部高教司長李彥儀表示，針對有爭議的私校董事會，將派公益監察人，文大今年董事會已有指派，明年也將繼續，負責監督私校董事會運作；而在校長遴選程序上，一切先由該董事會制定遴選辦法，如文大這次被質疑委員學歷等，其實其他大學選校長時可能都有校外人士代表，不見得都是高學歷的博士或教授等，其身分解釋仍須回到該董事會作認定，若將來有重大瑕疵，教育部會監督董事會，釐清程序是否完備，若有違規則將懲處。＃