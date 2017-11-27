蒸過後蟹腳長了出來？ 民眾控螃蟹遭海產店調包

2017-11-27 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾到漁港玩時，會買新鮮的海產再給店家料理來享用，但有一名洪姓民眾指控，他26日帶全家去桃園永安漁港玩，選了2隻昂貴的鮮活蟹給店家鮮蒸，挑選時有特別折斷一小段螃蟹的腳做記號，結果菜肴上桌後，原本被折斷的螃蟹腳竟「長了出來」，且口感不佳，懷疑店家將新鮮的活螃蟹調包成「冷凍蟹」，不過店家否認，強調是料理過程瑕疵，絕對沒有調包。

洪姓民眾在臉書發文控訴，他26日在桃園永安漁港某間海產店買了2隻活螃蟹，折斷一小段螃蟹的腳後，交給店家烹飪，結果店家烹飪時間很久，上桌後原本折斷的螃蟹腳卻長了出來，店家卻稱「蒸煮時脫落未撿起」，他吃起來也不像鮮活現蒸的螃蟹，像冷凍過的，質疑店家詐欺，呼籲大家不要去這家店消費。

此事轉載到「爆料公社」後，引發網友議論，不少網友紛紛分享自身經驗，表示「 漁港邊一堆專坑殺觀光客的店家...」、「之前也是買3隻三點蟹還蠻大隻的...請他們料理後出來變小隻重點...只有清蒸而已！」、「 調包這老套一點都沒進步！」「 折兩隻腳下來，送去蒸一蒸又長回來了的意思嗎？」

根據《TVBS》報導，洪先生表示，店家當時煮出來的螃蟹的腳有斷，但斷掉的腳和他折斷的腳並不一樣。

店家解釋是料理過程有瑕疵，指出假日一天賣20、30隻螃蟹，客人多廚師還要殺，處理時螃蟹的腳本來就會斷，所以有時候會沒注意到螃蟹的腳，但絕對沒有調包。