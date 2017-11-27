晚婚晚孕讓這2項指標創新高 國健署籲早結婚早點生

2017-11-27 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕人口老化已是現在進行式，據我內政部人口統計顯示，2016年女性生育第1胎平均年齡為30.7歲；35歲以上女性生育比率佔19.54%，這2項指標均創下近3年新高。衛福部國健署表示，最佳生育年齡為25歲至29歲，呼籲年輕人及早規劃人生大事，婚育趁早。

根據《蘋果》報導，國健署婦幼健康組簡任技正施靜儀表示，近年國人第一次結婚的年齡平均有上升的趨勢，2011年時男性為29.6歲，女性為29歲，到了2016年時提高至男性32歲，女性29.7歲。

女性生育第1胎的平均年齡，也從2014年的30.5歲提高至去年的30.7歲，35歲女性生育比率也有上升的趨勢，從16.4%增至19.54%，2項指標皆創近3年來新高。

施靜儀表示，高齡女性懷孕風險較高，且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重的發生率也跟著提高。她指出，依國健署2016年出生通報資料顯示，40歲以上的產婦產下的新生兒中，每100位新生兒中就有15.9位出生體重小於2500克，產下新生兒低出生體重及早產兒比例，高出比例最低的25至29歲組別1倍。

報導指出，當準爸爸年齡超過40歲，除了生育力下降外，小孩罹患自閉症、精神分裂症或躁鬱症等疾病也與之相關。施靜儀提醒，當準媽媽超過40歲，則人工受孕的懷孕率和活產率分別從，小於35歲50.2%和39.3%，降至19.3%與8.7%。國健署呼籲國人及早結婚，更應及早生育。