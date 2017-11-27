停車位不足 潮州掛號前瞻計畫爭取停車場

交通部次長祁文中到潮州視察「潮州鎮都市計劃區第一停車場新闢工程」。（記者邱芷柔攝）

2017-11-27 22:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮擁有5.5萬人口，但全鎮停車位僅有800個，不僅無法應付鎮民需求，每逢假日觀光人潮湧入，更是一位難求，今天交通部次長祁文中與公路總局長陳彥伯等人到潮州視察「潮州鎮都市計劃區第一停車場新闢工程」，決議由交通部與縣府協調後，將這項工程列入屏東縣的前瞻建設停車場計畫中。

潮州鎮公所建設課課長王建元指出，以鎮內人口粗估，至少需要1500個停車位，但目前全鎮僅有800車位，都市計劃區第一停車場新闢工程的計畫用地是公有地，用地取得沒有問題，只有土地375租約需要解決，而租約承租人也希望鎮公所儘速開闢停車場。

潮州鎮長洪明江說，潮州第一停車場總經費包括工程費、用地權利共需4600萬，其位置距離離火車站近，一旁還有中正市場、住戶集中等情形，所以興建勢在必行。

立委蘇震清也表示，潮州鎮在台鐵高架化後成為大調度站，縣府向交通部提議設立鐵路文物館，遠景可期，隨之而來的將是停車問題，如果現在不解決，就會像許多都市一樣成為未來之痛。

祁文中表示，前瞻建設的改善停車計畫從106到110年度，鎮公所這項計畫可透過前瞻的概念，先提案掛號後，由縣府提報中央審核再進行後續作業。