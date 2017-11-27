員林辦千人圍爐 員榮醫院、中州扶輪認捐百桌

2017-11-27 20:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕獨老不孤單，咱相揪來圍爐。員林市廣寧樂善團連續5年舉辦「寒冬圍爐千人饗宴活動」，預計明年1月6日在要社頭芭樂市場席開300桌，招待3000位南彰化地區政府列冊街友、獨老及低收等弱勢族群來圍爐，發起人也是縣議員張雪如今日召開記者會，邀請各界共襄善舉，員榮醫院與中州扶輪社當場各認捐100桌，先為活動注入一股暖流。

員榮醫療體系總院長張克士表示，自小家境不富裕，因此深刻感受基層民眾與弱勢族群感受，透過這活動就是呼籲社會大眾多伸援在角落的朋友，員榮醫院連續3年率先認捐100桌，就是希望發揮拋磚引玉效果，同時傳達醫院除救治病患，也能承擔社會責任，一同照顧弱勢的核心價值。

中州扶輪社社長廖棋梓表示，這是很有正面意義的活動，這次集合眾社友的力量認捐100桌，讓每個人都有機會在寒冬送暖，讓弱勢朋友享受歲末圍爐的喜悅。

張雪如表示，每年寒流來都很擔心街友、獨老們是否安然無恙，因此就會結合朋友一起煮薑母鴨、羊肉爐到火車站、公園關心送暖，過年間大家圍爐，又擔心他們是否餓著了，就在5年前的一次衝動下，舉辦了第一次的圍爐活動。

張雪如說，寒冬圍爐已經邁入第5年，曾經遇見跟家人來吃圍爐的學童，現在已經長大，還當活動志工回饋，也有單親媽媽帶著6 名子女，連續4年來圍爐，長子還把圍爐部分留給他人，跟志工一起工作，吃大鍋飯享受另一番圍爐，也感慨每年人都越來越多，又怕資金不夠，幸好都能關關難過關關過。

張雪如說，這次活動預計席開300桌，並集合員林家商、台中西屯後憲等志工人數750人，準備經費預估400萬元，目前已募款200桌，距離圍爐宴只剩半個月，每桌3000元還剩100桌，很擔心湊不足，希望大家踴躍捐款認桌，也呼籲大家捐贈二手厚外套，一起來送暖。