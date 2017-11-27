簡易都更第二案完工入住 老伴牽手回新家

六十多歲的原住戶鄭媽媽牽起老伴的手，兩人提著年輕時到北部打拚攜帶的舊皮箱回新家。（都更處提供）

2017-11-27 21:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市第二案簡易都更完工入住，從申請至完工僅3年多時間，60多歲原住戶鄭媽媽表示，老房子透過簡易都更，在短時間內新屋落成，她提著年輕時到北部打拚攜帶的舊皮箱，牽起老伴的手回新家，感覺幸福又溫暖。

位於板橋區南雅南路的簡易都更案，原為12棟2至5層樓公寓，原住戶約50戶，房屋屋齡30多年，耐震力不足，老人家上下樓不便，住戶透過簡易都更重建，從申請到取得使用執照僅3年多，老房子搖身一變成為地上15層、地下4層，共89戶的新大樓，社區留設寬敞的人行步道，增加約250坪綠地空間，居住環境變得安全舒適。

都市更新處處長張溫德表示，新北市102年推出簡易都更政策，至今已有31案申請，其中6案施工中、2案完工。如今市府配合中央推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，11月16日公告申請作業注意事項、相關申請資料檢核表及範本，加速危險或老舊房屋重建。

都更處更新發展科科長洪宜萍補充，基地面積達500平方公尺以上，取得100%所有權人同意，並符合臨路條件、重建後基地退縮等要求，就能申請簡易都更，新大樓強化耐震係數及防火性能，兼顧環境友善及居住品質。