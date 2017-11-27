全國語文競賽爆資格弊端 甲組團體獎取消頒獎

2017-11-27 19:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年全國語文競賽爆發重大作弊風波！新北市舉報台中市的在選手資格上作弊，如單一學校竟派2個複賽第1名分別代表參加決賽，明顯違規，經該賽事大會調查後，判7人失格，目前已取消頒佈甲組團體獎；教育部坦言，過去都相信縣市提報的選手名單，將虛心檢討，研擬好防弊措施維護賽制公平。

教育部表示，全國語文競賽分3階段，初賽、複賽及決賽，依規定，各縣市先舉辦初賽，分各地鄉鎮市公所，參賽者取得鄉鎮市第1名後，就能進入縣市分區複賽，要取得縣市複賽第1名才能有資格進入決賽。

教育部表示，今年由台南市教育局承辦，通過複賽進入決賽的有2090人，按照往例，都是相信各縣市提報的名單，且因語文競賽分類眾多，除了國小、國中、高中、大專到社會組之外，也分朗讀、字音字形、客語、原住民語等多種類別，比對名單上較困難。

教育部說，後來經新北市檢舉，提供相關事證，發現台中市有7名參賽者被抓包，如中山國小明明只能產生1名分區冠軍加入決賽，該校卻派2人分別代表台中市北區跟南區，明顯灌水增加選手，清水高中也是同樣情況派了2人，而東勢國中明明在北區，卻故意派了1名選手代表台中市南區，另外還有社會組的閩南語演說、客語字音字形等選手，都被抓包沒參加過分區複賽，上述7人因舉證明確而被判失格。

教育部表示，依據規定，參賽資格由該屆大會進行判斷，並成立「申訴評議委員會」處理檢舉與懲處，新北市發現台中市作弊後，提供相關證據，但申評會只能有一分證據做一分事，且賽事進行中，不可能馬上中斷並採取全面性調查選手資格，研判也讓新北市無法接受最後結果而抗議。

教育部說，因今年賽事首次發生選手資格問題，目前在甲組已取消團體獎頒授，至於新北市後續想追究其他參賽者的資格，仍需由申評會決議；未來針對賽制，也將虛心深入檢討與改進，畢竟能參加全國語文競賽的孩子都很努力，防弊措施也會研擬，會讓未來賽制更完善。