以後沒有了！高鐵平日離峰優惠12/28後掰掰

2017-11-27 19:08

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵3年前推出「平日離峰優惠」措施，希望提升離峰時段載客率，每天離峰時段票價給予96折，頗受旅客青睞；但因會員制已經上線，加上考量各時段乘載率顯著提高，平日離峰優惠將實施至今年12月28日為止，未來僅會員才能享優惠。

高鐵平日離峰優惠為鼓勵旅客於平日離峰時段乘車，自103年3月13日起推出的行銷優惠，平日上午、晚間離峰時段，指定車次票價打96折。高鐵統計，優惠平均每日適用共36班車，僅適用於標準車廂對號座，疏運期間不適用，使用人次約占高鐵月總人次的5％。

高鐵今年4月便曾調整平日離峰優惠措施，縮減時段為每週一至週四始發站上午9點30分至中午12點，以及晚間8點以後發車的車次；高鐵表示，考量目前適用時段多數車次乘載率已高，優惠將實施至12月28日截止。

至於「早鳥優惠」仍將維持，高鐵指出，旅客於原優惠時段若仍有優惠需求，5天前購票即有機會享早鳥65折、8折或9折優惠，自乘車日前28天開始限量發售。

此外，大學生優惠、標準車廂對號座信用卡優惠、商務車相信用卡升等優惠、高鐵假期、飯店聯票、旅行社自組套裝旅遊商品、交通聯票、展演套票、校外教學團體優惠、航空聯票等10多種優惠也將持續推出。

高鐵進一步表示，平日離峰優惠將改為高鐵TGo個人會員專屬優惠，會員可以透過網路購票專區持續享有96折；另外，購票金額每20元也可累積1點紅利點數，可兌換、折抵票價，或享有不定期指定車次優惠方案。

經常搭乘高鐵往返台北、高雄的葉姓旅客指出，平日離峰優惠已是南部鄉親不得不的「小確幸」，為了優惠，休假也刻意排在周間，能省則省，且高鐵早鳥票幾乎秒殺、根本搶不到，若取消對他將是不小打擊。

台南林小姐也說，台灣高鐵票價相較歐洲貴上許多，票價不降又取消優惠，優惠本就是鼓勵旅客選擇離峰時段搭車，取消後恐變成離峰空盪盪、尖峰一位難求，尤其早鳥優惠票應該給更多，否則每次都搶不到。