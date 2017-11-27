獨家》竹縣獲教部1.8億元補助新建20班非營利幼兒園

2017-11-27 19:55

［記者黃美珠／竹縣報導］配合中央全國蓋1000所非營利幼兒園政策，新竹縣今天傳出好消息，已經獲得教育部核定，將補助1.8億元，要在文中2、文小1的預定地上，各自新建1所非營利的幼兒園，總共將有20班，計畫最慢民國109年招生。

縣長邱鏡淳說，他們將立刻進行相關作業，最慢明年初會完成建築師遴選，在進一步掌握整個量體等需求後，隨即就會展開後續的新建工程規劃、發包等作業。

縣府教育處表示，目前全縣84所公立小學，已經有51校設有附幼，辦到了縣長邱鏡淳競選連任時的新增百園（班）公幼的承諾。但是就像全國的狀況一樣，新竹縣的私幼數量比上公幼加上非營利幼兒園的，仍落在7比3的狀況，他們計畫目標是朝6比4的距離拉近，但是這絕非3、5年就一蹴可幾。

所以他們近年的對策就是，把握少子化的大時代趨勢，只要各國中小因為少子化問題而減班的，有多餘的空間他們就廣設公立的附幼，另外也搭配新設一些非營利的幼兒園。

縣府教育處表示，目前全縣的非營利幼兒園除在新豐已有首家開辦，竹東的自強國中和竹東國小也都將委外成立。

其中自強國中委外的非營利幼兒園即將進入招標階段，一切順利希望今年寒假就可以招生。

而這次教育部核定補助的文中2和文小1用地上新建成立非營利幼兒園部分，則將成為全縣第4、第5個非營利幼兒園，儘管這2個國中小預定地上的國中或是國小還沒有「孵化」的計畫，但是2地的幼兒園計畫將會在108年蓋好，最慢109年正式招生，提供縣內家有3到5歲幼兒者更多的選擇。