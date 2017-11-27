新北冬茶上市 量比去年減3成品質不變

新北冬茶正值盛產期，即日起上市，歡迎民眾到茶鄉找尋茶香。（記者賴筱桐攝）

2017-11-27 19:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市是文山包種茶發源地，也是全國最大包種茶產區，目前正值冬茶盛產期，今年9月萌芽期雨量少，導致產量比去年減少3成，但品質及價格不變，歡迎民眾前往茶鄉找尋茶香。

今天農業局舉辦「新北好茶」宣傳記者會，邀請77歲老茶師陳世義示範手工揉茶，他表示，揉茶目的是幫茶葉「整形」，讓包種茶外觀呈「條索狀」，過程也會因擠壓讓茶菁汁液流出附著於表面，沖泡時滋味更容易散發。

副市長葉惠青表示，新北市茶葉生產面積750公頃，年產量402噸，產值約11億元，產量、品質、技術，皆為全國之冠，已連續7屆奪得「全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形包種組冠軍。茶種有三峽碧螺春、蜜香紅茶、石碇東方美人茶、石門鐵觀音、林口龍壽茶等，都是在地出產的安心好茶。

坪林區農會理事長王成意表示，冬茶產期約10月底至11月中旬，冬茶因為氣溫較低，成長速度慢，孕育濃厚茶香，口感較好，今年9月茶葉萌芽期遭逢乾旱，導致許多茶樹幼芽長不出來，產量比往年減少3成，但品質和價格不受影響。

冬茶展售會將於12月2日、3日、9日及10日在坪林茶業博物館旁舉行，現場販售限量冬茶比賽茶禮盒，還有「茶鄉旅遊健行」、「特等茶品嚐」、「DIY體驗」，「茶青互動區」等活動。12月16、17日台北希望廣場也有新北好茶展售。