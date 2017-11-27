保西代天府建醮高潮 火燒王船場面壯觀

保西代天府睽違18年的大建醮燒王船，是建醮大典的高潮，場面壯觀。（記者黃文瑜攝）

2017-11-27 18:35

〔記者黃文瑜／台南報導〕保西代天府，睽違18年的大建醮燒王船，是建醮大典的高潮，由文武陣護駕，信眾以人力拖造價百萬的王船約2公里，行走約4小時至鹽水溪上游的歸仁河段舉行，祈願平四境平安、無瘟無災，裊裊煙起，場面壯觀，讓許多信眾感動。

廟方表示，今年是五朝王醮，因此特別請王船師林良太花了15天打造一艘長46尺、寬25.5尺、高14尺的王船，再經彩繪師曹天助和兒子曹家輝團隊，耗時19天進行王船彩繪，彩繪包含8仙過海及12生肖等圖案的超大王船。

今日上午6點，王船廠外王爺登船，在各式陣頭、神轎環繞操練及信徒吶喊聲中恭送王船上天庭，各項物品陸續裝載王船後，信眾不分男女老少合力拉繩，牽著王船往前行，沿路居民人手一炷香，住家也擺出香案恭送王船。

直到上午10點多，王船進入鹽水溪畔的燒王船場地，大型吊車將船頭角度調整好，並拉起船桅做最後的整理，王船旁周邊堆滿金紙等物品，最後在參與建醮人員及信眾焚香行三拜九叩禮恭送王船後，開始燒王船，陣頭繞著王船護持，約莫1小時後，儀式順利完成，讓信眾感動萬分。