耶誕節到釜山 一舉三得這樣過

大大小小的行星圍繞在耶誕樹旁，點亮釜山的夜空。（2016年燈景照，V歐妮提供）

2017-11-28 07:30

〔記者簡亭宇／報導〕最近到韓國釜山旅行，除了造訪韓劇「三流之路」中的景點，更可以趁著12月來此體驗不一樣的耶誕氛圍！身為韓國第2大城市的釜山，是最大的港口城市，每當耶誕節前夕，這座海港城市點亮繽紛彩燈時，可是別有風情。

釜山的耶誕活動，主要聚集在最熱鬧的街區「南浦洞光復路」一帶，每年以「釜山聖誕樹文化節」為主軸，今年活動已邁向第9年，比起首爾的清溪川燈節，歷史更加久遠，這也是推薦大家來釜山過耶誕燈節的原因之一。

每年此時，不只有高達20公尺以上的大型耶誕樹，更以此為中心點，往外圓形擴散約2公里的街區，皆以不同造型的耶誕樹、燈飾妝點。旅遊達人V歐妮分享：「2016年時，活動以『宇宙』為主題，將各式小行星圍繞在主燈耶誕樹邊，今年則預計以投影技術，在主耶誕樹上投影設計短片、表演燈光秀，並加入人造雪增添冬季浪漫氛圍。」

另外，一邊欣賞耶誕燈飾，一邊還能拐進小巷內品嚐釜山在地小吃，體驗道地韓國文化。V歐妮特別推薦：「附近的『阿里郎街』有許多小攤販，能吃到釜山最道地的傳統小吃，像是我愛的糖餅，剛煎起時熱呼呼的，在冬天一邊吃、一邊逛燈節，超幸福。」耶誕節到釜山一舉三得，好吃、好買、又浪漫！